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Günlük Gazete
her gün bilgisayar ve
mobil cihazınızdan okuyabilirsiniz.
- Hem PC, hem tablet, hem mobil cihazınızdan
- Son 1 ayın gazete ve ekleri
Arşiv + Günlük Gazete
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1930 yılına kadar olan gazete ve ekleri
Gazete sayfa ve kupürlerini indirin.
Seçtiğiniz içeriği çok uygun fiyatlarla satın alabilir, PDF formatında bilgisayarınıza indirebilir ve arşivleyebilirsiniz. Dilerseniz içeriğinizden çok sayfalı PDF kitapçığı da oluşturabilirsiniz.
24 saat sınırsız günlük gazete ve tüm arşiv sayfalarına erişim
* Sınırsız erişim
* 1 adet PDF
E-posta adresi .edu .edu.tr .k12 veya .k12.tr ile biten kullanıcılarımıza, seçecekleri Arşiv aboneliği %30 indirimli olup 1 aylık paket seçiminde +5 adet PDF, diğer aylık paketlerde abonelik paketindeki kadar PDF hediyemizdir.
Üniversite, kütüphane, banka vb. kurumlara özel
Gazete ve eklerine IP tabanlı sınırsız erişim, kontrollü PDF indirme imkanı ve kurum içi gazete okunma istatistikleri.
|Özellik
|Günlük Gazete
|Arşiv + Günlük Gazete
|Bilgisayardan erişim
|Tabletten erişim
|Mobil cihazdan erişim
|Son 1 ayın gazete ve ekleri
|1930 yılına kadar gazete ve ekleri
|PDF satın alma *
|Avantajlı çoklu PDF satın alma
* Abone olmayan kişiler de arşivde arama yapıp tek tek PDF/kupür satın alabilmektedir