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Arşivde Arama

1930 yılından bugüne Cumhuriyet Gazetesi ve eklerinde yayımlanan
5.485.115 haber kupürü içinde aratın. Gelişmiş arama

Günlük Gazete

Cumhuriyet Gazetesi’ni
her gün bilgisayar ve
mobil cihazınızdan okuyabilirsiniz.
  • Hem PC, hem tablet, hem mobil cihazınızdan
  • Son 1 ayın gazete ve ekleri
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Arşiv + Günlük Gazete

Günlük Gazete paketinin bütün özellikleri
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1930 yılına kadar olan gazete ve ekleri
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Arşive Özel
Pdf Paketleri

Gazete sayfa ve kupürlerini indirin.
Seçtiğiniz içeriği çok uygun fiyatlarla satın alabilir, PDF formatında bilgisayarınıza indirebilir ve arşivleyebilirsiniz. Dilerseniz içeriğinizden çok sayfalı PDF kitapçığı da oluşturabilirsiniz.

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24 Saat Nostalji Paketi

24 saat sınırsız günlük gazete ve tüm arşiv sayfalarına erişim

* Sınırsız erişim
* 1 adet PDF

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Öğretmen ve Öğrenciler

E-posta adresi .edu .edu.tr .k12 veya .k12.tr ile biten kullanıcılarımıza, seçecekleri Arşiv aboneliği %30 indirimli olup 1 aylık paket seçiminde +5 adet PDF, diğer aylık paketlerde abonelik paketindeki kadar PDF hediyemizdir.

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Kurumlar İçin

Üniversite, kütüphane, banka vb. kurumlara özel
Gazete ve eklerine IP tabanlı sınırsız erişim, kontrollü PDF indirme imkanı ve kurum içi gazete okunma istatistikleri.

Detaylı Bilgi
Abonelik Paketleri - Karşılaştırma
Özellik Günlük Gazete Arşiv + Günlük Gazete
Bilgisayardan erişim
Tabletten erişim
Mobil cihazdan erişim
Son 1 ayın gazete ve ekleri
1930 yılına kadar gazete ve ekleri
PDF satın alma *
Avantajlı çoklu PDF satın alma

* Abone olmayan kişiler de arşivde arama yapıp tek tek PDF/kupür satın alabilmektedir

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